"Кричали "Путин" и вывесили флаг "ДНР": в сети разгоняют фейки о матче Украина — Румыния

В сети быстро выяснили, что фото и видео ненастоящие

Сборная Украины неудачно стартовала на чемпионате Европы-2024 по футболу, проиграв команде из Румынии. Однако не только это послужило причиной распространения "зрады" в сети.

Ряд украинских Telegram-каналов, имеющих миллионы подписчиков, распространили фейки по поводу этого спортивного события. Так, была обнародована якобы фотография со стадиона, на которой была изображена трибуна румынских болельщиков.

Утверждалось, что один из них якобы пришел на матч с флагом боевиков "ДНР". Но потом, выяснилось, что фото фейковое. На стоп-кадре с трансляции матча на этой трибуне не видно этого флага.

Кроме того, было распространено видео, на котором якобы румынские болельщики скандировали "Путин". Затем также быстро выяснилось, что это видео тоже фейковое. Звук на нем очевидно наложен. Впоследствии каналы добавили в соответствующих постах, что это фейк.

В свою очередь мэр Днепра Борис Филатов, комментируя результаты этого матча, посоветовал украинцам порадоваться за румын. По его словам, в этой войне они, пожалуй, среди тех, кто помогает Украине больше всего.

"Без лишнего пиара и слов. Они этого заслуживают", — подчеркнул Филатов.

Напомним, в понедельник, 17 июня, сборная Украины стартовала на чемпионате Европы-2024 по футболу матчем против Румынии. Встреча, проходившая в Мюнхене на одноименной арене, завершилась со счетом 3:0 в пользу Румынии.