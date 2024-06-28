"Это какая-то тупость": известный журналист жестко прошелся по Реброву после провала на Евро-2024 (видео)

Сенькив считает, что Ребров не может объединять должности тренера сборной и вице-президента УАФ

Известный футбольный эксперт Андрей Сенькив обрушился с критикой на главного тренера сборной Украины Сергея Реброва после вылета команды с Евро-2024. Эксперт удивляется, как Ребров может совмещать должности главного тренера и вице-президента УАФ.

Свое мнение Сенькив высказал в авторском YouTube-канале ГУД IБЕНIНГ!. В частности, он отметил:

"Тупость то что Ребров является вице-президентом УАФ который фактически должен оценивать то, как работает этот главный тренер. То есть Ребров должен сам себя оценить. Все это как-то очень тупо звучит Я даже не представляю как бы он взорвался если бы его об этом спросили на пресс-конференции. Тогда на***ра ты все время время подчеркиваешь, говоришь о том для кого вы играете в футбол, кучу красивых слов… Какой в этом смысл, если тебе банально не хватает сдержанности чтобы нормально ответить на вопрос. Это меня просто разозлило и это то о чем я точно могу сказать".

Сборная Украины начала Евро с крупного поражения от команды Румынии (0:3), после чего выиграла у Словакии (2:1) и сыграла вничью с командой Бельгии (0:0). Команда набрала 4 очка, как и все остальные соперники по группе, но заняла последнее 4-е место из-за худшей разницы мячей.

Ранее Сенькив назвал три причины провала сборной Украины на Евро-2024. Эксперт указал, что "здесь не будет глубокого анализа не будет каких-то скринов тактики и так далее Это просто то, что я увидел", — отметил эксперт, который находится в учебном центре ВСУ. Сенькива мобилизовали за два дня до начала Евро.