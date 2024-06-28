"Це якась тупість": відомий журналіст жорстко пройшовся по Реброву після провалу на Євро-2024 (відео)

Сеньків вважає, що Ребров не може поєднувати посади тренера збірної та віце-президента УАФ

Відомий футбольний експерт Андрій Сеньків обрушився з критикою на головного тренера збірної України Сергія Реброва після вильоту команди з Євро-2024. Експерт дивується, як Ребров може поєднувати посади головного тренера та віце-президента УАФ.

Свою думку Сеньків висловив в авторському YouTube-каналі ГУД IБЕНIНГ! Зокрема, він зазначив:

"Тупість те, що Ребров є віце-президентом УАФ, який фактично повинен оцінювати те, як працює цей головний тренер. Тобто Ребров повинен сам себе оцінити. Все це якось дуже тупо звучить. Я навіть не уявляю як би він вибухнув якби його про це запитали на прес-конференції. Тоді на ***ра весь час наголошуєш про те для кого ви граєте у футбол, купу красивих слів… Який у цьому сенс, якщо тобі банально не вистачає стриманості щоб нормально відповісти на запитання. Це мене просто розлютило і це те, про що я точно можу сказати".

Збірна України розпочала Євро з великої поразки від команди Румунії (0:3), після чого виграла у Словаччині (2:1) та зіграла внічию з командою Бельгії (0:0). Команда набрала 4 очки, як і всі інші суперники по групі, але посіла останнє 4-е місце через найгіршу різницю м’ячів.

Раніше Сеньків назвав три причини провалу збірної України на Євро-2024. Експерт зазначив, що "тут не буде глибокого аналізу не буде якихось скринів, тактики і так далі Це просто те, що я побачив", — зазначив експерт, який знаходиться в навчальному центрі ЗСУ. Сеньківа мобілізували за два дні до початку Євро.