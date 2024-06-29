Испания - Грузия: где и когда смотреть матч 1/8 финала Евро-2024

Испанцы показывают отличный футбол на турнире

В воскресенье, 30 июня, на чемпионате Европы-2024 по футболу состоятся две игры. Закрывать программу игрового дня будут команды Испании и Грузии.

В прямом эфире в Украине матч 1/8 финала Евро-2024 Испания — Грузия покажет медиа-платформа Megogo. Об этом сообщает "Телеграф".

Легально посмотреть в Украине игру Испания — Грузия можно только на Megogo. Прямая трансляция на платформе будет доступна по подпискам: "Спорт", "Максимальная" и "Максимальная+благотворительность" (стоимость пробной от 99 грн за 7 дней). Отметим, встреча состоится в Кельне на "Штадион Кельн", начало — в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, Испания на Евро-2024 демонстрирует отличный футбол и хорошие результаты. Фурия Роха без проблем выиграла свою группу, обыграв Хорватию (3:0), Италию (1:0) и Албанию (1:0). Грузия лишь в последний момент запрыгнула в плей-офф, сенсационно одолев Португалию (2:0). Также на чемпионате Европы-2024 по футболу грузины уступили Турции (1:3) и взяли очко с Чехией (1:1). Ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей чемпионата Европы-2024 по футболу можно на сайте "Телеграф".