Испания - Грузия: онлайн-трансляция матча 1/8 финала Евро-2024

Фурия Роха попробует на прочность Крестоносцев

В воскресенье, 30 июня, на чемпионате Европы-2024 по футболу пройдут два матча первой стадии плей-офф. Закрывать программу игрового дня будут команды Испании и Грузии.

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Испания — Грузия. Встреча состоится в Кельне на одноименном стадионе, начало игры — в 22:00 по киевскому времени.

Испания — Грузия — начало в 22:00 (обновляется)

Сборная Испании подходит к игре в качестве явного фаворита. Фурия Роха показывает на турнире чемпионский футбол и является одним из главных фаворитов на турнире. Грузия, в свою очередь, неплохо смотрелась на групповом этапе, однако самую большую победу Крестоносцы добыли против немотивированной Португалии. Смогут ли грузины огорчить вторую пиренейскую команду на Евро-2024 узнаем уже сегодня.

Матч Испания — Грузия покажут в Украине в прямом эфире. Добавим, что испанцы — фавориты противостояния.

Напомним, сборная Испании на Евро-2024 выиграла свою группу, обыграв Хорватию (3:0), Италию (1:0) и Албанию (1:0). Грузия зацепилась за плей-офф, сенсационно одолев Португалию (2:0). Также на ЧЕ-2024 грузины проиграли Турции (1:3) и сыграли вничью с Чехией (1:1). Ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей чемпионата Европы-2024 можно на сайте "Телеграф".