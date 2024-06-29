Іспанія — Грузія: де і коли дивитись матч 1/8 фіналу Євро-2024

Іспанці показують чудовий футбол на турнірі

У неділю, 30 червня, на чемпіонаті Європи-2024 з футболу відбудуться дві гри. Закриватимуть програму ігрового дня команди Іспанії та Грузії.

У прямому ефірі в Україні матч 1/8 фіналу Євро-2024 Іспанія – Грузія покаже медіаплатформа Megogo. Про це повідомляє "Телеграф".

Легально переглянути в Україні гру Іспанія — Грузія можна тільки на Megogo. Пряма трансляція на платформі буде доступна за підписками: "Спорт", "Максимальна" та "Максимальна+благодійність" (вартість пробної від 99 грн за 7 днів). Зазначимо, що зустріч відбудеться в Кельні на "Штадіон Кельн", початок — о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, Іспанія на Євро-2024 демонструє відмінний футбол та гарні результати. Фурія Роха без проблем виграла свою групу, обігравши Хорватію (3:0), Італію (1:0) та Албанію (1:0). Грузія лише в останній момент застрибнула у плей-оф, сенсаційно здолавши Португалію (2:0). Також на ЧЄ-2024 грузини поступилися Туреччині (1:3) та взяли очко з Чехією (1:1). Ознайомитись з розкладом та результатами всіх матчів чемпіонату Європи-2024 з футболу можна на сайті "Телеграф".