Нидерланды прошли обидчиков сборной Украины на Евро-2024 (видео)

Оранжевые без проблем обыграли Трехцветных

Во вторник, 2 июля, на чемпионате Европы-2024 по футболу состоялись заключительные игры первого раунда плей-офф. Сборная Нидерландов сыграла с Румынией.

Встреча, проходившая в Мюнхене на одноименной арене, завершилась со счетом 3:0 в пользу Нидерландов. Об этом сообщает "Телеграф".

Оранжевые с первых минут встречи контролировали ход поединка. Это вылилось в забитый мяч на 20-й минуте, когда Коди Гакпо ударом из пределов штрафной прошил ворота Трехцветных. Нидерланды продолжали давление на ворота румынов, что привело к двум голам в исполнении Дониэлла Малена.

Добавим, что именно румыны не позволили Украине выйти в плей-офф ЧЕ-2024, забив нашей команде три безответных мяча. В четвертьфинале Нидерланды сыграют против победителя "дуэли" Турции и Австрии.

Полный видеообзор матча Румыния — Нидерланды будет доступен здесь позднее.

Напомним, сборная Румынии на Евро-2024 стала главной сенсацией группового этапа, заняв первое место в квартете Е. Трехцветные разгромили Украину (3:0), уступили Бельгии (0:2) и сыграли вничью со Словакией (1:1). Нидерланды стали третьими в "группе смерти", обыграв Польшу (2:1), сыграв вничью с Францией (0:0) и уступив Австрии (2:3). Ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей чемпионата Европы-2024 по футболу можно на сайте "Телеграф".