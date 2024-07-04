"Шикарний контроль м’яча, дуже швидкі гравці": В’ячеслав Грозний назвав фаворита Євро-2024

Відомий український тренер вважає фаворитом турніру збірну Іспанії

Відомий український футбольний фахівець В’ячеслав Грозний назвав свого фаворита Євро-2024. На думку фахівця, найбільші шанси на перемогу має збірна Іспанії.

Разом з тим, команді може стати на заваді важка сітка. Усі чотири фаворити, на його думку, потрапили в одну частину турнірної сітки, зазначив Грозний в ексклюзивному коментарі "Телеграфу".

"Думаю, Іспанія найсильніша команда на турнірі. Новий тренер де ла Фуентес зміг перебудувати всю команду. Вони зараз виглядають найкращими — шикарний контроль м’яча, дуже швидкі, реактивні гравці. Іспанці на цій першості, особисто мені, подобаються найбільше. Родрі виходить. на роль Бускетса, Педрі універсальний гравець, у них шикарні фланги атаки. Той самий Ламін Ямаль чудово виглядає", — зазначив фахівець.

Також він зауважує: "А з іншого боку, цій команді не пощастило з сіткою. На мій погляд, четвірка – Іспанія, Німеччина, Португалія та Франція – набагато сильніша за команди чвертьфіналістів, які гратимуть наступного дня – Англії, Нідерландів, Швейцарії та Туреччини .При всій повазі до цих команд.

Чому так вийшло? Тому що, наприклад, збірна Франції дуже легковажно грала у групі. Зокрема, поступилися першим місцем Австрії. Французи, а не Австрія мали грати в 1/8 фіналу проти Туреччини. І тоді б зараз Франція грала проти Нідерландів. І був би якийсь паритет між двома квартетами. А так… Ці команди, за силою, мали скласти півфінальні пари, а не грати між собою у чвертьфіналі.

Друга четвірка команд, ще раз скажу, не має жодних шансів на перемогу в турнірі. Це моя особиста думка".

Як повідомляв "Телеграф", Євро-2024 відновиться матчами 1/4 фіналу, які пройдуть 5-6 липня. Гра Іспанія — Німеччина відбудеться 5 липня, початок о 19.00 за київським часом.