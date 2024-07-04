Португалия - Франция: букмекеры определили вероятного полуфиналиста Евро-2024

Специалисты не сумели выделить однозначного фаворита встречи

В пятницу, 5 июля, на чемпионате Европы-2024 по футболу состоится топовая игра Португалия — Франция. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Португалия — Франция.

По мнению букмекеров, небольшое преимущество есть у французов. Об этом сообщает Favbet.

Специалисты предлагают сделать ставку с коэффициентом 2,30 на проход "Европейских бразильцев" в полуфинал. В то же время подобный успех Синих более вероятен — коэффициент 1,73. Добавим, что аналитики оценили вероятность победы Селесао в основное время в 28%, а французов — в 40%.

Прогноз букмекеров на матч Евро-2024 Португалия — Франция

Favbet: (победа Португалии 3,50 — ничья 3,10 — победа Франции 2,46)

William Hill: (3,25 — 3,00 — 2,45)

Bwin: (3,30 — 3,00 — 2,35)

Добавим, матч Португалия — Франция можно посмотреть бесплатно в прямом эфире в Украине. Встреча состоится в Гамбурге на "Фолькспаркштадионе".

Напомним, на Евро-2024 по футболу Португалия досрочно выиграла свою группу, обыграв Чехию (2:1) и Турцию (3:0), уступив Грузии (0:2). В первом раунде плей-офф Селесао только в серии пенальти прошли Словению (0:0, 3:0 по пенальти).

На групповой стадии турнира французы обыграли Австрию (1:0), сыграли вничью с Нидерландами (0:0) и Польшей (1:1), а в 1/8 финала прошли Бельгию (1:0). Ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей чемпионата Европы-2024 по футболу можно на сайте "Телеграф".