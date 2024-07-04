"Сами виноваты": известный специалист дал прогноз на матч Евро Португалия - Франция

По мнению Вячеслава Грозного, судьба игры решится в серии пенальти

Известный футбольный тренер Вячеслав Грозный дал свой прогноз на матч 1/4 финала Евро-2024 между сборными Португалии и Франции. По мнению специалиста игра завершится вничью в основное и дополнительное время.

В серии пенальти главным фактором, по мнению Грозного, будет психологическое преимущество вратаря сборной Португалии Диогу Кошты, сообщает "Телеграф". Голкипер отбил все три пенальти в серии послематчевых ударов с командой Словении.

"Французы сами виноваты в том, что вышли в плей-офф на Португалию, что не боролись за первое место в группе, уступив его команде Австрии, при том, что выиграли очную встречу у австрийцев на групповом этапе. Если бы французы заняли первое место в группе, то попали бы в другую часть сетки. И я бы однозначно сказал, что эта команда будет в финале. А сейчас… Я бы сказал, что обе команды равны. И французы, и португальцы имеют большое количество высококлассных исполнителей, фактически, по два равных состава. Плюс, у обеих команд харизматичные лидеры – Роналду и Мбаппе", — отметил специалист.

Также Грозный отметил важное значение лидеров команд: "Кстати, тут стоит отметить, что если Франция зависима от Мбаппе, то Португалия не так зависима от Роналду. Плюс, у французов уровень скоростной техники выше. Уровень обоих тренеров также очень высокий".

А говоря о тренерах команд Грозный заметил: "Роберто Мартинес с удовольствием работает с португальской командой, но… Главное преимущество Франции именно в тренере. Дидье Дешам 12 лет руководит командой, в то время как у португальцев новый специалист. Мартинес и близко не имеет того опыта работы с командой, что Дешам. Но, с другой стороны, сборная Франции гораздо лучше играет на чемпионатах мира – победа в 2018-м, 2-е место в 2022-м. Интересно, получится ли у команды прорыв на нынешнем Евро?.."

Давая общий прогноз на матч, Грозный сказал: "Думаю, что здесь также будет ничья и в основное, и в дополнительное время. А вот в серии пенальти у вратаря португальцев однозначное психологическое преимущество. После матча 1/8 финала со Словенией, где он отразил все пенальти в исполнении соперников, он точно сейчас "на кураже".

Как сообщал "Телеграф", матчи 1/4 финала Евро-2024 пройдут 5-6 июля. Игра Португалия — Франция состоится 5 июля, начало матча в 22.00 по киевскому времени.