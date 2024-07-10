Нидерланды - Англия: онлайн-трансляция матча

Кто сыграет в финале ЧЕ-2024

В среду, 10 июля, на чемпионате Европы-2024 по футболу определится второй финалист. Во втором полуфинале встретятся команды Нидерландов и Англии.

"Телеграф" проводит онлайн-трансляцию матча Нидерланды — Англия. Поединок состоится в Дортмунде на "BVB-Штадионе", начало встречи — в 22:00 по киевскому времени.

Нидерланды — Англия — 1:1 (обновляется)

66 мин. Дюмфрис пробил головой после подачи с углового — выше ворот.

65 мин. Пикфорд делает сейв после удара ван Дейка с нескольких метров.

55 мин. Команды пока без ударов во второй половине.

Начался второй тайм.

Первый тайм окончен. Перерыв.

39 мин. Вербрюгген делает сейв после неожиданного удара Фодена с линии штрафной.

32 мин. Штанга! Фоден пальнул издали в каркас ворот.

30 мин. Перекладина. Дюмфрис головой нанес удар в каркас ворот после подачи с углового.

29 мин. Мален пробил из пределов штрафной — Уокер блокирует.

23 мин. Дюмфрис спасает Нидерланды, остановив мяч на линии ворот после хитрого удара Фодена.

18 мин. Гол! Кейн реализовал 11-метровый.

17 мин. Пенальти! В моменте с Кейном Дюмфрис нарушил правила, по мнению рефери.

14 мин. Кейн пробил в касание с метров 12-и — выше ворот.

13 мин. Вербрюгген выручает после удара Кейна.

7 мин. Гол! Симонс забивает супергол.

5 мин. Триппьер также в положении вне игры.

2 мин. Мален уже успел оказаться в офсайде.

Матч начался!

Стартовые составы команд:

Яркая и непредсказуемая команда Нидерландов сыграет с прагматичной Англией. Оранжевые на Евро-2024 демонстрируют атакующий футбол, однако в защите у подопечных Рональда Кумана есть серьезные проблемы. А вот Львов не критикует только ленивый. Собственные СМИ и болельщики не довольны, как играет их команда, хотя Гарет Саутгейт и приносит результат. В последний раз команды встречались в 2019 году в полуфинале Лиги наций УЕФА. Тогда Нидерланды оказались сильнее (3:1).

Матч Нидерланды — Англия покажут в Украине по ТВ, причем игру можно посмотреть бесплатно. Добавим, что букмекеры дали неоднозначный прогноз на эту встречу. Победитель этой пары сыграет в финале турнира против Испании, которая накануне обыграла Францию (2:1).

Напомним, сборная Нидерландов в группе на Евро-2024 обыграла Польшу (2:1), сыграла вничью с Францией (0:0) и уступила Австрии (2:3). В 1/8 финала Оранжевые прошли Румынию (3:0), а в 1/4 финала — Турцию (2:1).

Команда Англии на групповом этапе чемпионата Европы-2024 обыграла Сербию (1:0), сыграла вничью с Данией (1:1) и Словенией (0:0). В первом раунде плей-офф Львы с большими проблемами прошли Словакию (2:1), а во втором — Швейцарию 1:1 (5:3 по пенальти).