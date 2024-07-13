Россия позорно проиграла Северной Корее в футбол: сеть хохочет

Команда России проиграла первую за два года домашнюю игру со зрителями

Женская сборная России по футболу уступила команде КНДР в товарищеском матче. К слову, все команды и сборные РФ отстранены от международных турниров из-за полномасштабного вторжения путинских войск в Украину

Встреча проходила в Москве на стадионе "Москвич" и завершилась разгромной победой Северной Кореи со счетом 3:0. Об этом сообщает sports.ru.

На 29-й минуте счет в матче открыла футболистка КНДР Сон Ок Хон. На 34-й минуте Зин Хон Хан забила второй гол, а на 85-й минуте Су Рим Ким довела счет до разгромного. Примечательно, что женская сборная РФ провела свой первый матч со зрителями после начала полномасштабной войны. По информации vot-tak.tv, на игре присутствовали корейские дипломаты, а также целый сектор обычных корейских болельщиков. Как они появились в Москве, осталось загадкой.

В сети пользователи шутили на тему поражения сборной РФ. Некоторые назвали поединок "позором".

Напомним, вторая игра женских сборных России и КНДР состоится 15 июля. Отметим, женская сборная КНДР замыкает топ-10 рейтинга ФИФА, команда РФ — 27-я.

Ранее сообщалось, что запрещенная в РФ террористическая организация Талибан хочет провести товарищеский матч против команды России. Напомним, недавно сборная России впервые за долгое время сыграла против европейской команды. Команда Сербии согласилась приехать в гости в РФ.