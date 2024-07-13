Росія ганебно програла Північній Кореї у футбол: мережа регоче

Команда Росії програла першу за два роки домашню гру із глядачами

Жіноча збірна Росії з футболу поступилася команді КНДР у товариському матчі. До речі, всі команди та збірні РФ усунуті від міжнародних турнірів через повномасштабне вторгнення путінських військ в Україну.

Зустріч проходила у Москві на стадіоні "Москвич" та завершилася розгромною перемогою Північної Кореї з рахунком 3:0. Про це повідомляє sports.ru.

На 29-й хвилині рахунок у матчі відкрила футболістка КНДР Сон Ок Хон. На 34-й хвилині Зін Хон Хан забила другий гол, а на 85-й хвилині Су Рим Кім довела рахунок до розгромного. Примітно, що жіноча збірна РФ провела свій перший матч із глядачами після початку повномасштабної війни. За інформацією vot-tak.tv, на грі були присутні корейські дипломати, а також цілий сектор звичайних корейських уболівальників. Як вони з’явилися у Москві, залишилося загадкою.

У мережі користувачі жартували на тему поразки збірної РФ. Дехто назвав поєдинок "ганьбою".

Нагадаємо, друга гра жіночих збірних Росії та КНДР відбудеться 15 липня. Зазначимо, жіноча збірна КНДР замикає топ-10 рейтингу ФІФА, команда РФ — 27-а.

Раніше повідомлялося, що заборонена у РФ терористична організація "Талібан" хоче провести товариський матч проти команди Росії. Нагадаємо, нещодавно збірна Росії вперше за довгий час зіграла проти європейської команди. Команда Сербії погодилася приїхати у гості у РФ.