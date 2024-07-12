Горячие домохозяйки и модели: топ-5 жен и подруг футболистов сборной Англии

Жены футболистов отыграют большую роль в карьере игроков

Сборная Англии по футболу пробилась в финал чемпионата Европы-2024 по футболу. Не секрет, что за каждым игроком стоит его вторая половинка.

"Телеграф" предлагает вашему вниманию фото спутниц самых главных звезд Трех Львов на Евро-2024. Некоторые из них путешествуют по Германии, следуя за национальной командой.

Меган Пикфорд

Вратарь "Эвертона" и сборной Англии Джордан Пикфорд женился на любви детства еще в 2020 году. Пара воспитывает двух детей, сына, родившегося в 2019 году и дочь, появившуюся на свет в 2023 году. Кипер на этом Евро радует английских фанатов надежной игрой, а также своей подготовкой к серии пенальти. Именно Джордан протащил Англию в полуфинал ЧЕ-2024.

Меган Пикфорд

Меган и Джордан Пикфорды

Шарлотта Триппьер

Защитник сборной Англии и "Ньюкасла" Киран Триппьер и Шарлотта вместе уже очень давно. Неизвестно, как долго он встречается с рыжеволосой красавицей, однако считается, что пара находится в отношениях с юности, а поженилась в 2016 году. У семейства Трипьер трое детей: сын Джейкоб (2016), дочь Эсме Роуз (2020), их третий ребенок родился в 2022 году, однако его имя не было раскрыто.

Шарлотта и Киран Триппьер

Шарлотта Триппьер

Лаура Селия Вальк

По информации английских СМИ, 21-летний полузащитник "Реала" и сборной Англии Джуд Беллингем встречается с нидерландской супермоделью Лаурой Селией Вальк. Эта информация проскочила в таблоидах весной 2024 года. Instagram нидерландки переполнен горячими снимками. К слову, на Лауру подписано свыше 500 тысяч пользователей. Добавим, что сам футболист не афиширует своих отношений.

Лаура Селия Вальк

Кейт Кейн

Форвард "Баварии" и сборной Англии Гарри Кейн и его жена Кейт женаты уже пять лет, хотя они были вместе еще со школьных времен. Примечательно, что в детстве они росли всего в нескольких кварталах друг от друга и ходили в одну и ту же школу в восточном Лондоне. У звездной пары четверо детей. В 2017 году у них родился первый ребенок, Айви, а год спустя, родилась вторая дочь, Вивьен. В 2021 году у Кейна и Кейт родился первый сын Луи. Их четвертый ребенок, Генри, родился в августе 2023 года. Добавим, что Кейт является дипломированным фитнес-инструктором и может похвастаться более чем 300 000 подписчиками в Instagram.

Кейт и Гарри Кейн

Кейт Кейн

Ребекка Кук

Полузащитник "Ман Сити" и сборной Англии Фил Фоден и Ребекка Кук встречаются с подросткового возраста. Ребекка — самая непубличная из данного списка жен футболистов. Девушка закрыла свой Instagram. У Фила и Ребекки есть сын Ронни, дочь Тру и еще один мальчик, родившийся 27 июня 2024 года. К слову, Ронни — один из самых звездных детей в Британии, на него подписано свыше 4 млн человек в Instagram. Ведут его страницу родители.

Фил Фоден с семьей

Фил Фоден с семьей

Сборная Англии на групповом этапе чемпионата Европы-2024 обыграла Сербию (1:0), сыграла вничью с Данией (1:1) и Словенией (0:0). В первом раунде плей-офф Львы с большими проблемами прошли Словакию (2:1), а во втором — Швейцарию 1:1 (5:3 по пенальти). В полуфинале ЧЕ-2024 англичане со скандалом прошли Нидерланды (2:1).