А інопланетяни про це знають?

Олімпійська чемпіонка Сіднея-2000 з синхронного плавання та ведуча "Матч ТВ" Ольга Васюкова заявила про непереможність збірної Росії у синхронному плаванні. Російські синхроністки не виступлять на Олімпіаді-2024 у Парижі через усунення країни-агресора у всіх командних видах спорту. РФ на Іграх представлять лише 15 "нейтральних" спортсменів.

Відповідний коментар Васюкової наводить "Матч ТВ". Спортсменка вважає, що збірна РФ перемогла б і на Іграх Всесвіту.

"Те, що збірна Росії абсолютний лідер і досі продовжує бути лідером — це беззаперечний факт. Мені здається, навіть якби у нас проводилися не Олімпійські ігри, а якийсь чемпіонат Всесвіту і залучали на змагання інопланетян, збірна Росії все одно б вигравала, бо це такий рівень недосяжний!

Жодна країна, жодна команда, навіть Китай, не зрівняється. Росія — це ж брила, яку скинути просто неможливо!" — заявила Васюкова.

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) допустив росіян на Ігри в Парижі у нейтральному статусі та з іншими обмеженнями. Однак, як виявилося, МОК таки допустив атлетів, які підтримують армію РФ.