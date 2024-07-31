"Партизан" - "Динамо": онлайн видеотрансляция матча Лиги чемпионов

Бело-синие сыграют принципиальный матч

В среду, 31 июля, "Динамо" проведет ответный поединок против "Партизана" в рамках 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2024/25. В первой игре киевляне разбили белградцев со счетом 6:2.

Онлайн видеотрансляция игры "Партизан" — "Динамо" будет доступна на YouTube-канале Footbaal Hub. Встреча состоится в Белграде (Сербия) на стадионе "Райко Митич", начало игры — в 21:00 по киевскому времени.

Безусловно, киевляне после первой игры являются безоговорочными фаворитами "дуэли", однако не следует забывать, что сербы играют дома. Кроме того, болельщики Бело-синих требуют от "динамовцев" еще одной победы над принципиальным соперником.

Прямая видеотрансляция матча "Партизан" — "Динамо"

Отметим, победитель 2-матчевой дуэли "Динамо" и "Партизана" выйдет в 3-й раунд квалификации ЛЧ, где сыграет против шотландского "Рейнджерс". Проигравший вылетит в 3-й квалификационный раунд Лиги Европы, где сыграет против "Фенербахче" (Турция).

Напомним, "Партизан" перед стартом еврокубкового сезона поехал в РФ, где сыграл против московского ЦСКА. Сербские фанаты подготовили баннер о дружбе с Россией. Ранее российский "Зенит" тепло встретили в Белграде.