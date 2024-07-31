"Партизан" — "Динамо": онлайн відеотрансляція матчу Ліги чемпіонів

Біло-сині зіграють принциповий матч

У середу, 31 липня, "Динамо" проведе другий поєдинок проти "Партизана" в рамках 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2024/25. У першій грі кияни розбили белградців із рахунком 6:2.

Онлайн відеотрансляція гри "Партизан" — "Динамо" буде доступна на YouTube-каналі Footbaal Hub. Зустріч відбудеться у Белграді (Сербія) на стадіоні "Райко Мітіч", початок гри — о 21:00 за київським часом.

Безумовно, кияни після першої гри є беззаперечними фаворитами "дуелі", проте не слід забувати, що серби грають удома. Крім того, уболівальники Біло-Синіх вимагають від "динамівців" ще однієї перемоги над принциповим суперником.

Пряма відеотрансляція матчу "Партизан" — "Динамо"

Зазначимо, переможець 2-матчевої дуелі "Динамо" та "Партизана" вийде до 3-го раунду кваліфікації ЛЧ, де зіграє проти шотландського "Рейнджерс". Той, хто програє, вилетить до 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи, де зіграє проти "Фенербахче" (Туреччина).

Нагадаємо, "Партизан" перед стартом єврокубкового сезону поїхав до РФ, де зіграв проти московського ЦСКА. Сербські фанати підготували банер про дружбу з Росією. Раніше російський "Зеніт" тепло зустріли у Белграді.