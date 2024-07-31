"Динамо" у патріотичній формі вибило друзів Росії з Ліги чемпіонів (відео)

Кияни вперше зіграли у новому сезоні у синьо-жовтій формі

У середу, 31 липня, київське "Динамо" провело гру-відповідь проти "Партизана" (Белград) в рамках 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2024/25. У першій грі українська команда перемогла з рахунком 6:2.

Зустріч, що проходила у Белграді на стадіоні "Райко Мітіч", завершилася з рахунком 3:0 на користь "Динамо". Про це повідомляє "Телеграф".

Український клуб знову обіграв "Партизан", цього разу в гостях, щоправда, за рішенням УЄФА, клуби грали без уболівальників на трибунах. За Біло-синіх, які грали у кольорах українського прапора, голами відзначилися Андрій Ярмоленко, Владислав Ванат і Олександр Караваєв.

Повний відеоогляд матчу "Партизан" — "Динамо":

Таким чином, "Динамо" пробилося до 3-го кваліфікаційного раунду ЛЧ, де зіграє проти шотландського "Рейнджерс". "Партизан" вилетів до 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи, де зустрінеться з "Лугано" (Швейцарія).

Нагадаємо, "Партизан" перед стартом єврокубкового сезону поїхав до РФ, де зіграв проти московського ЦСКА. Сербські фанати підготували банер про дружбу з Росією. Раніше російський "Зеніт" тепло зустріли у Белграді.