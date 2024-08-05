Уснула и стала героиней мемов: украинцы сравнили Магучих с Белоснежкой и посвятили стихи (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
"Телеграф" показал креативные изображения украинцев
В социальных сетях завирусилось фото Ярославы Магучих, которая накануне на Олимпийских играх в Париже выиграла "золото". Она на одном снимке лежит с закрытыми глазами и настраивается на свой следующий скачок.
Пресс-служба Олимпиады решила обыграть этот снимок Ярославы. И остроумно пошутили.
"Вы можете отдыхать, но можете ли вы задремать во время финала Олимпийских игр?"
После того как стало известно о том, что Магучих взяла золото, пресс-служба ОИ снова пошутила:
"Апдейт: Дремота приносит золотые медали, каждый должен спать больше".
Не обошли тему мемов и украинцы. Некоторые сравнивали Магучих с героиней мультфильма "Спящая красавица" и героиней сказки "Белоснежка".
Были даже те пользователи, которые Ярославе посвятили стихотворение. Он касался ее награды.
Упомянули украинцы и россиян. Они сделали символический мем из этого.
Ранее "Телеграф" писал о Ярославе Магучих и Ирине Геращенко. Что известно об этих спортсменках, которые принесли нашей стране "золото" и "бронзу".