Уснула и стала героиней мемов: украинцы сравнили Магучих с Белоснежкой и посвятили стихи (фото)

"Телеграф" показал креативные изображения украинцев

В социальных сетях завирусилось фото Ярославы Магучих, которая накануне на Олимпийских играх в Париже выиграла "золото". Она на одном снимке лежит с закрытыми глазами и настраивается на свой следующий скачок.

Пресс-служба Олимпиады решила обыграть этот снимок Ярославы. И остроумно пошутили.

"Вы можете отдыхать, но можете ли вы задремать во время финала Олимпийских игр?"

После того как стало известно о том, что Магучих взяла золото, пресс-служба ОИ снова пошутила:

"Апдейт: Дремота приносит золотые медали, каждый должен спать больше".

Не обошли тему мемов и украинцы. Некоторые сравнивали Магучих с героиней мультфильма "Спящая красавица" и героиней сказки "Белоснежка".

Были даже те пользователи, которые Ярославе посвятили стихотворение. Он касался ее награды.

Упомянули украинцы и россиян. Они сделали символический мем из этого.

Ранее "Телеграф" писал о Ярославе Магучих и Ирине Геращенко. Что известно об этих спортсменках, которые принесли нашей стране "золото" и "бронзу".