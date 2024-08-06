"Динамо" — "Рейнджерс": букмекери визначили фаворита матчу Ліги чемпіонів

Київський клуб продовжує відбір у єврокубки

У вівторок, 6 серпня, "Динамо" проведе перший поєдинок 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2024/25 проти шотландського "Рейнджерс". На сайті "Телеграф" буде доступна пряма відеотрансляція матчу "Динамо" — "Рейнджерс".

Букмекери вважають, що київський клуб є невеликим фаворитом протистояння. Про це повідомляє Favbet.

На думку фахівців, на тріумф киян у першій грі можна зробити ставку з коефіцієнтом 2,17, подібний успіх шотландців менш ймовірний — коефіцієнт 3,40. Додамо, що аналітики Favbet вважають, що шанси обох команд на вихід до раунду плей-оф Ліги чемпіонів практично рівні: 1,94 за "Динамо" проти 1,96 за "Рейнджерс".

Прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів "Динамо" — "Рейнджерс"

Favbet: (перемога "Динамо" 2,17 — нічия 3,75 — перемога "Рейнджерс" 3,40)

William Hill: (2,00 — 3,60 — 3,10)

Bwin: (2,10 — 3,60 — 3,20)

Матч "Динамо" — "Рейнджерс" відбудеться у Любліні (Польща) на однойменному стадіоні. Напередодні "Телеграф" повідомляв, де і коли дивитися гру в Україні.

Нагадаємо, у другому кваліфікаційному раунді ЛЧ кияни переграли сербський "Партизан", причому зробили це двічі. У "домашній" грі було зафіксовано розгром — 6:2, а гостьова зустріч завершилася з рахунком 3:0 на користь української команди. Для Біло-синіх це була принципова зустріч, адже сербський клуб у міжсезоння з’їздив на товариський турнір до РФ.