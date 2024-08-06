Олимпиада-2024: расписание и результаты украинцев 7 августа (обновляется)

Главный старт игрового дня — боксерский поединок Александра Хижняка

В среду, 7 августа, на Олимпийских играх в Париже состоится 12-игровой день. Украинцы сразятся за медали в некоторых видах.

"Телеграф" предлагает вашему вниманию расписание и результаты украинцев на Олимпиаде в Париже 7 августа. Украинцы в этот день будут соревноваться в легкой атлетике, гребном спринте, борьбе, прыжках в высоту и боксе.

Расписание и результаты украинцев 7 августа на Олимпиаде-2024 (обновляется)

08:30. Легкая атлетика. Ходьба, марафон, смешанная эстафета — Банзерук/Оляновская.

10:30. Гребной спринт. Байдарки-одиночки 500 м, квалификация (ж) — Мария Повх.

11:05. Легкая атлетика. Прыжки в высоту, квалификация (ч) — Владислав Лавский, Олег Дорощук, Андрей Проценко.

12:00. Вольная борьба, 50 кг, утешительный раунд — Оксана Ливач — Юи Сусаки (Япония).

Греко-римская, 67 кг, 1/8 финала (ч) — Парвиз Насибов — — Мате Немеш (Серюия).

Греко-римская, 87 кг, 1/8 финала (ч) — Жан Беленюк — Цянь Хайтао (Китай).

12:40 Гребной спринт. Каноэ-одиночки 1000 м, квалификация (ч) — Павел Алтюхов.

16:00. Прыжки в воду. Трамплин 3 м, предварительный раунд (ж) — Виктория Кесарь.

23:51. Бокс. Финал, до 80кг (м) — Александр Хижняк — Нурбек Оралбай.

Напомним, по итогам 11 соревновательных дней на Олимпиаде в Париже украинцы сумели выиграть семь медалей. Первую "бронзу" Украине принесла саблистка Ольга Харлан, а первое "серебро" — стрелок Сергей Кулиш. После этого украинские фехтовальщицы выиграли "золото" в команде. Четвертую и пятую награду Украине принесли легкоатлетки Ярослава Магучих и Ирина Геращенко, которые в секторе для прыжков в высоту сумели завоевать "золото" и "бронзу" соответственно. Еще одну "бронзу" в легкой атлетике для Сине-желтых завоевал метатель молота Михаил Кохан. Еще одно "серебро" выиграл гимнаст Илья Ковтун, который удачно выступил на параллельных брусьях.