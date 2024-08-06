Олімпіада-2024: розклад та результати українців 7 серпня (оновлюється)

Головний старт ігрового дня – боксерський поєдинок Олександра Хижняка

У середу, 7 серпня, на Олімпійських іграх у Парижі відбудеться 12-ігровий день. Українці змагатимуться за медалі у деяких видах.

"Телеграф" пропонує до вашої уваги розклад та результати українців на Олімпіаді в Парижі 7 серпня. Українці цього дня змагатимуться у легкій атлетиці, веслувальному спринті, боротьбі, стрибках у висоту та боксі.

Розклад та результати українців 7 серпня на Олімпіаді-2024 (оновлюється)

08:30. Легка атлетика. Ходьба, марафон, змішана естафета — Банзерук/Олянівська.

10:30. Веслувальний спринт. Байдарки-одиночки 500 м, кваліфікація (ж) — Марія Повх.

11:05. Легка атлетика. Стрибки у висоту, кваліфікація (м) – Владислав Лавський, Олег Дорощук, Андрій Проценко.

12:00. Вільна боротьба, 50 кг, втішний раунд – Оксана Лівач – Юї Сусакі (Японія).

Греко-римська, 67 кг, 1/8 фіналу (м) — Парвіз Насібов — Мате Немеш (Серюя).

Греко-римська, 87 кг, 1/8 фіналу (м) – Жан Беленюк – Цянь Хайтао (Китай).

12:40 Веслувальний спринт. Каное-одиночки 1000 м, кваліфікація (м) — Павло Алтюхов.

16:00. Стрибки у воду. Трамплін 3 м, попередній раунд (ж) — Вікторія Кесар.

23:51. Бокс. Фінал, до 80 кг (м) – Олександр Хижняк – Нурбек Оралбай.

Нагадаємо, за підсумками 11 змагальних днів на Олімпіаді в Парижі українці зуміли виграти сім медалей. Першу "бронзу" Україні принесла шаблістка Ольга Харлан, а перше "срібло" — стрілець Сергій Куліш. Після цього українські фехтувальники виграли "золото" у команді. Четверту та п’яту нагороду Україні принесли легкоатлетки Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко, які у секторі для стрибків у висоту зуміли завоювати "золото" та "бронзу" відповідно. Ще одну "бронзу" у легкій атлетиці для Синьо-жовтих завоював метальник молота Михайло Кохан. Ще одне "срібло" виграв гімнаст Ілля Ковтун, який вдало виступив на паралельних брусах.