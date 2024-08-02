Усик озвучил главное различие между украинцами и россиянами (видео)

Украинский чемпион дал откровенное интервью

Чемпион мира по боксу по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) рассказал о разнице между украинцами и россиянами. Накануне чемпион наехал на УЕФА.

Соответствующий комментарий Усика приводит "Бомбардир". Усик напомнил, как россияне во время протестов толпой убегали от одного силовика. В этом он и видит принципиальную разницу между украинцами и представителями РФ.

"Есть такой момент. Когда десять наших копов бегут на протестующего, которому не нравится, как обстоят дела в стране. Что делает этот парень? Он бежит навстречу им и бьется с ними. Что происходит там (в РФ) — десять людей убегают от копа. Вы представляете это? Знаете, что это? Это Дух! Дух — это внутреннее состояние человека", — заявил Усик.

Напомним, Усик в своем последнем бою стал абсолютным чемпионом мира, победив британца Тайсона Фьюри. Боксеры запланировали реванш на декабрь 2024 года, однако во втором поединке на кону не будет стоять пояс IBF. Сейчас Александр отдыхает, а вот "Цыганский король" уже начал подготовку к реваншу.