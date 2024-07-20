Жена Усика блеснула пышной грудью на отдыхе (фото)

Екатерина недавно родила четвертого ребенка

Жена бывшего абсолютного чемпиона мира в хевивейте Александра Усика Екатерина отдыхает в Испании. Накануне боксер отдал один из своих поясов, сложив с себя полномочия абсолютного чемпиона мира.

Соответствующие снимки Екатерина опубликовала на своей странице в Instagram. Жена боксера отметила, что отдыхает в Испании.

На снимках Екатерина позирует в черном купальнике, который подчеркивает ее фигуру. В сети с восторгом восприняли фото.

"Красотка", "Отличные снимки", — пишут пользователи.

Недавно Екатерина родила четвертого ребенка — дочь Марию. Пара также воспитывает еще одну дочь — Елизавету, а также двух сыновей — Михаила и Кирилла.

Напомним, бой-реванш между Усиком и Тайсоном Фьюри назначен на 21 декабря в Саудовской Аравии. "Цыганский король" недавно признался, почему проиграл первый поединок. Британец тяжело воспринял поражение. Недавно, бывшего чемпиона по версии WBC заметили пьяным на улице. В первом бою украинский "Кот" едва не нокаутировал британского гиганта — только странное решение рефери в ринге спасло Тайсона.