Украина выступит на Паралимпиаде в "запрещенной" форме (видео)

Спортивные чиновники два месяца запрещали форму сборной Украины

Сборная Украины перед самым начлом Паралимпиады в Париже впервые представила форму, в которой спортсмены будут соревноваться на Играх. К слову, форма олимпийской сборной Украины вызвала волну негодования в сети.

Видео презентации опубликовал глава Национального паралимпийского комитета (НПК) Украины Валерий Сушкевич на своей странице в Facebook. Он отметил, что Международный паралимпийский комитет запрещал форму команды из-за карты Украины, а также "военного" цвета, присутствующего на амуниции.

"Обратите внимание на эту форму, потому что ее больше двух месяцев отказывались утвердить чиновники МПК, заявляя, что мы сделали слишком политическую украинскую форму.

Категорически запрещали на форме карту суверенной независимой Украины, но мы пробили наши требования, чтобы Украина в международно-признанных границах была на нашей форме.

Утверждали, что наша форма имеет слишком военный дизайн и запрещали появившийся на нашей форме дополнительный зелено-военный цвет.

Мы смогли доказать нашу юридическую правоту и украинское восприятие всех цветов нашей формы!" — написал Сушкевич.

Напомним, Паралимпийские игры в Париже пройдут с 28 августа по 8 сентября. В Украине соревнования и торжественные церемонии открытия и закрытия Игр покажут бесплатно. На сайте "Телеграф" доступен полный медальный зачет Паралимпиады-2024.