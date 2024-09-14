Мне ничего не нужно – только теннис: как украинский паралимпиец из маленького села одолел спортивную машину Китая и завоевал золото

Финал соревнований получился очень нервный

Если бы на Олимпийских играх существовала награда за самое эмоциональное празднование победы, то золото в этой "дисциплине" получил бы 37-летний уроженец села Млинок, что на Ровенщине, Виктор Дидух. Ведущие украинские СМИ облетели фото триумфа Дидуха после завоевания золотой медали по настольному теннису на Паралимпиаде, завершившейся на днях в Париже.

Впрочем, спортсмен признается, что в повседневной жизни он строжайше контролирует свои эмоции, ведь это важная предпосылка победного матча. О своем пути к паралимпийскому золоту чемпион рассказал "Телеграфу".

Первый тренер — отец

В спорте Виктор Дидух с детства.

– Я занимаюсь настольным теннисом с пяти лет, так что получается, что 32 года я в этом спорте. Папа меня заставил играть. Он и являлся моим первым тренером. В доме у себя поставил стол и тренировал меня. Самоучки мы, – рассказывает спортсмен.

За годы тренировок с отцом Виктор развил свои навыки и продемонстрировал незаурядные способности к этому спорту.

– Поэтому когда мне было 11 лет, я переехал в республиканское высшее училище физической культуры в Киеве и там уже начал заниматься настольным теннисом профессионально, – отмечает Дидух.

Будущий чемпион буквально грезил теннисом и посвящал ему почти все свое время. Но в один момент в амбициозные спортивные планы вмешалась тяжелая болезнь и мужчина потерял ногу.

– У меня был рак, и случилось так, что в 25 лет мне отрезали ногу, – вспоминает спортсмен.

Но мыслей о том, чтобы поставить крест на любимом спорте после ампутации, у мужчины не возникло.

– Таких мыслей и в помине не было. Напротив, я хотел дальше играть, — отмечает Дидух.

Во Львове спортсмену установили протез и после лечения мужчина снова вернулся к тренировкам.

– Да, конечно, играть в теннис на протезе сложнее, ведь настольный теннис это очень подвижный вид спорта, но я могу уверенно играть и со здоровыми спортсменами. Я выступаю на чемпионатах Украины на уровне со здоровыми людьми и именно поэтому я сильный в инваспорте, — объясняет Виктор.

Первая Паралимпиада

В 2016 году с Виктором Дидухом случилась первая в его жизни Паралимпиада в Рио, где спортсмен завоевал командное золото. Мужчина отмечает, что какой-либо особой подготовки к выступлению в Бразилии у него не было.

– Честно говоря, я тогда был рад, что все завершилось. Не важно – выиграл или проиграл. Потому что все это было очень нервно, — говорит теннисист.

Затем последовало серебро в одиночном и парном разрядах на Паралимпиаде в Токио. Но золото в одиночном турнире все же не подчинилось. Поэтому мужчина продолжал упорно тренироваться.

– Я работаю тренером и целый день нахожусь в зале с самого утра. Детей тренирую и сам тренируюсь. Каждый день одно и то же. Каждый! Без выходных. Я ничего другого не умею и мне ничего другого и не нужно – только теннис, – отмечает спортсмен.

Путь к золоту

На Паралимпиаду в Париж мужчина отправился максимально заряженным как физически, так и психологически.

– Мне не тяжело контролировать эмоции. Эмоций вообще не должно быть. Я просто стараюсь перед ответственным матчем ни с кем не говорить, отключиться от всего, и это мне помогает, – подчеркивает Дидух.

События в одиночном первенстве развивались крайне драматично. Начав с 1/8 финала, Виктор параллельно со своим коллегой по сборной Максимом Николенко крушили соперников. Все шло к тому, что финал мужского настольного тенниса на Паралимпиаде будет чисто украинским, впрочем, Николенко споткнулся на игроке из Китая Шуаи Жао. Этому спортсмену сам Виктор уже проигрывал финал на предыдущей Паралимпиаде, поэтому интрига закручивалась еще та. Тем более что Шуай Жао рассматривался как явный фаворит предстоящего поединка.

Соперник украинца из Китая

– Во-первых, он на двух ногах и ему легче двигаться (у китайского спортсмена отсутствует рука, – Ред. ). Во-вторых, на него работала вся китайская спортивная машина: тренеры, психологи, спарринги. У нас это тоже есть, но не на таком уровне организовано как в Китае, — объяснил Дидух.

Виктор уверяет, что психологически хорошо подготовился к своему сопернику и пытался отвлечься от всего окружающего давления.

– Для меня это была просто игра. Обычный день, обычный матч, – говорит теннисист.

В финале же события разворачивались еще более нервно. В третьей партии украинец вырвался вперед и был буквально в шаге от победы, когда вел со счетом 9:8. Но китаец взял три очка подряд, сумев дотянуть игру до пятого сета.

– Когда это произошло, вообще не было эмоций. Только анализ игры, корректировка тактики и концентрация, - отмечает Виктор.

А вот пятый сет уже был за украинцем. А потом и эти зажигательные эмоции, которые видели на фото украинцы, и желанное золото.

Представлять Украину – честь и слава

Но почивать на лаврах спортсмен не собирается. Мужчина уже вернулся к тренировкам и тренерской работе.

– Надо, чтобы больше людей у нас играло в настольный теннис и тогда будет успех на международной арене. А успех Украины на этой Паралимпиаде (в медальном зачете Украина стала седьмой из 79 стран — Ред. ) можно связать с тем, что очень мощно работает Национальный комитет инваспорта. Там и тренеры, и менеджеры, и массажисты, врачи, финансирование, организованы учебно-тренировочные сборы. То есть это полный комплекс, целая команда работает, поэтому есть результат, – отметил спортсмен.

Мужчина уверяет, что лично для него это честь и слава – представлять Украину на Паралимпиаде.

– И это значит, что мы не проиграли войну. Значит, что мы сражаемся и что мы выигрываем, — резюмировал Виктор Дидух.

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