Украинец Дидух выиграл "золото" Паралимпиады в настольном теннисе

Сине-желтые выиграли 18-е "золото"

В субботу, 7 сентября, на Паралимпийских играх в Париже проходит десятый игровой день. Сборная Украины завоевала золотую медаль в настольном теннисе.

Украинец Виктор Дидух в финале одиночного турнир по настольному теннису в классе MS8 одержал тяжелую победу. Об этом сообщает "Телеграф".

В финале паралимпийского турнира Виктор в пятисетовом триллере одолел представителя Китая Чжао Шуая. Итоговый счет — 3:2 в пользу украинца.

Напомним, на счету сборной Украины 70 наград на Паралимпиаде-2024, включая 18 золотых медалей. 7 сентября первую медаль дня Украине принес легкоатлет Игор Цветов, который завоевал второе "золото" на Играх. Кроме того, дебютную медаль на Паралимпиаде в гребле на каноэ и байдарках выиграл Николай Синюк.

Накануне 6 сентября "серебро" в легкой атлетике стране принесла Людмила Данилина. Кроме того, "бронзу" в настольном теннисе выиграл Максим Николенко, а велогонщик Егор Дементьев выиграл групповую шоссейную гонку. В фехтовании вторую "бронзу" добыла Елена Федота-Исаева, а в плавании Денис Остапченко завоевал серебряную медаль, Даниил Чуфаров финишировал вторым.