"Маразм на Паралимпиаде": в Беларуси рассказали о "зверствах" на Играх

Белорусские спортсмены столкнулись с рядом ограничений на Паралимпиаде-2024

Белорусы в количестве 8 атлетов поучаствовали на Паралимпийских играх в Париже. Паралимпийский чемпион Егор Щелканов, который выступал на Играх в нейтральном статусе, сообщил о "маразме" организаторов соревнований.

Соответствующее заявление Щелканова приводит sputnik.by. По словам пара атлета, белорусам не разрешали пользоваться белыми полотенцами, из-за присутствия белого цвета на флаге Беларуси.

"Этот маразм отменили после, но пришлось убеждать организаторов", — заявил Щелканов.

Кроме того, белоруской метательнице копья Елизавете Добровольской также предъявляли претензии из-за обуви белого цвета. Ей пришлось перекрашивать обувь в розовый цвет.

"Не допустили выступать в спортивной обуви белого цвета. Причина та же — такой цвет присутствует на национальном флаге", — заявил генсекретарь Паралимпийского комитета Беларуси Николай Шудейко.

Напомним, на счету сборной Украины 82 награды на Паралимпиаде-2024. Наша команда заняла 7-е место в медальном зачете Игр (5-е по количеству медалей). Украинцы выигрывали награды каждый день.