"Бандеровцы": матч львовских "Карпат" с одесским "Черноморцем" закончился громким скандалом

Футбольный матч между одесским "Черноморцем" и "Карпатами" в Одессе закончился скандалом. Во время спортивного противостояния болельщики "моряков" якобы выкрикивали в адрес команды гостей: "Бандеровцы!".

Об этом пишет "Одеське життя", ссылаясь на слова главного тренера львовян Владислаав Лупашко. По его мнению, такие вещи — "не лучше расизма".

"Я понимаю, что есть много разных людей, и нельзя относиться к одесским болельщикам так, как я хочу сказать – остро. Но то, что кричали некоторые болельщики… Нельзя так делать. У нас единая страна. Сейчас все регионы Украины являются одним целым, так что такого позволять нельзя. Мы все говорим о расизме, но такие вещи не лучше расизма", — отметил Лупашко.

При этом он не назвал, что именно его возмутило, однако, по словам журналистов, речь именно об этих выкриках.

Получит ли ситуация какое-то продолжение, например в виде жалобы руководящим футбольным органам страны, пока неизвестно.

Напомним, ранее мы писали о том, что экс-жена предателя Тимощука потроллила его за участие в аукционе для РФ.