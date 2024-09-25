"Бандерівці": матч львівських "Карпат" з одеським "Чорноморцем" закінчився гучним скандалом

Футбольний матч між одеським "Чорноморцем" та "Карпатами" в Одесі закінчився скандалом. Під час спортивного протистояння вболівальники "моряків" начебто вигукували на адресу команди гостей: "Бандерівці!".

Про це пише "Одеське життя", посилаючись на слова головного тренера львів’ян Владислава Лупашка. На його думку, такі речі — "не кращі за расизм".

"Я розумію, що є багато різних людей, і не можна ставитися до одеських уболівальників так, як я хочу сказати – гостро. Але те, що кричали деякі вболівальники… Не можна так робити. У нас єдина країна. Зараз усі регіони України є одним цілим, тож такого дозволяти не можна. Ми всі говоримо про расизм, але такі речі не кращі за расизм", — зазначив Лупашко.

При цьому він не назвав, що саме його обурило, однак, за словами журналістів, йдеться саме про ці вигуки.

Чи отримає ситуація якесь продовження, наприклад, у вигляді скарги керівним футбольним органам країни, поки що невідомо.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що екс-дружина зрадника Тимощука потролила його за участь в аукціоні для РФ.