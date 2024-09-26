Трижды подряд! Довбик ударно стартовал за "Рому" в Лиге Европы (видео)

Украинец блестяще начал в Италии

В четверг, 26 сентября, "Рома" принимает "Атлетик" (Бильбао) в рамках матча первого тура основного этапа Лиги Европы УЕФА сезона 2024/25. Свой первый еврокубковый гол за Волков забил украинец Артем Довбик, который ранее забивал только в Серии А.

Об этом сообщает "Телеграф". Таким образом, Довбик забил за "Рому" в третьем матче подряд.

На 32-й минуте поединка Анхелиньо навесил в чужую штрафную, где Довбик, избежав офсайда, головой пробил точно в цель. По итогам первого тайма "Рома" побеждает со счетом 1:0.

Добавим, что Артем провел свой первый еврокубковый матч за "Рому". До этого украинец сыграл в 5 официальных играх в Серии А, отличившись 2 голами и 1 ассистом.

Полный видеообзор матча "Рома" — "Атлетик" Бильбао будет доступен здесь позднее.

Напомним, летом 2024 года Довбик мог перейти в испанский "Атлетико", но "Рома" предложила украинцу более выгодные условия. В итоге форвард сборной Украины выбрал римский клуб. Добавим, что Артем был номинирован на звание лучшего игрока сезона в Ла Лиге 2023/24. Нападающий в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании.