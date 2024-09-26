"Пусть татуировку себе на лбу сделает": Сабо жестко прошелся по звезде "Динамо"

Знаменитый в прошлом футболист сильно переживает за киевский клуб

Бывший игрок и тренер киевского "Динамо" Йожеф Сабо раскритиковал команду за слабую игру в матче 1-го тура Лиги Европы УЕФА против "Лацио" (0:3). Украинский клуб пропустил три гола в первом тайме.

Соответствующий комментарий Сабо приводит sport-express.ua. Больше всего от легенды "Динамо" досталось хавбеку Бело-синих Николаю Шапаренко.

"Шапаренко бегает, из него уже слепили непонятно кого… Прости меня, но ведь это и вы, журналисты, сделали из него звезду! К небесам их возвеличили. А что мы видим? Ну, обрисованы обе руки. Пусть еще татуировку себе на шее или лбу сделает! Понаписали, что за него там миллионы дадут. Них** за него не дадут! За что?" — заявил Сабо.

Также от Йожефа Йожефовича досталось и обороне "динамовцев".

"Ну а о защите я уже говорил – этой пацанве надо снова идти в школу, а не в Лиге Европы играть! Три мяча "Лацио" нам забило из-за дыры в центре защиты, где играл этот мальчик (Михавко). Где он был? Справа у нас играет Тымчик, уже не пацан, а на его фланге проходной двор. От игрока команды-соперника он играет на расстоянии в пять метров. Да это п****ц! Ты должен играть плотно один в один, не дать ему продохнуть!" — отметил Сабо.

Полный видеообзор матча "Динамо" — "Лацио":

Напомним, "Динамо" стартовало в текущей еврокампании со 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Сначала Бело-синие прошли сербский "Партизан". В "домашней" игре киевляне разгромили соперника со счетом 6:2, а в гостевой — победили со счетом 3:0.

В 3-м отборочном раунде ЛЧ "Динамо" прошло шотландский "Рейнджерс". В первой игре Бело-синие сыграли вничью (1:1), а во второй — обыграли шотландцев со счетом 2:0.

В борьбе за место в сильнейшем еврокубке "динамовцы" не сумели пройти австрийский "Зальцбург". Сначала киевляне проиграли со счетом 0:2, после чего сыграли с австрийцами вничью — 1:1.