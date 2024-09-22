Довбик забил гол за "Рому" во втором матче подряд (видео)

Украинец впервые отличился перед родными трибунами

В воскресенье, 22 сентября, нападающий "Ромы" и сборной Украины Артем Довбик забил свой второй гол в чемпионате Италии сезона 2024/25. Накануне украинец отличился в ворота "Дженоа".

На этот раз Артем забил красивый гол в ворота "Удинезе". Об этом сообщает "Телеграф".

На 19-й минуте поединка 5-го тура чемпионата Италии, который проходит в Риме на стадио "Олимпико", Стефан Эль-Шаарави блестящей передачей вывел Довбика на ударную позицию. Артем обработал мяч и мощным ударом левой ногой поразил дальний угол ворот гостей. Таким образом, украинец забил свой второй гол в Серии А, причем сделал это во втором матче подряд.

Во втором тайме Довбик оформил ассист на Томмазо Бальданци.

Отметим, перед этим поединком "Рому" возглавил хорват Иван Юрич. Он без сомнений выпустил Довбика в старте.

Напомним, Довбик мог перейти в испанский "Атлетико" этим летом, но "Рома" предложила украинцу более выгодные условия. В итоге форвард сборной Украины выбрал римский клуб. Добавим, что Артем был номинирован на звание лучшего игрока сезона в Ла Лиге 2023/24, ведь стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании.