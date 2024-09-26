Тричі поспіль! Довбик ударно стартував за "Рому" у Лізі Європи (відео)

Українець блискуче розпочав в Італії

У четвер, 26 вересня, "Рома" приймає "Атлетік" (Більбао) у рамках матчу першого туру основного етапу Ліги Європи УЄФА сезону 2024/25. Свій перший єврокубковий гол за Вовків забив українець Артем Довбик, який раніше відзначався лише у Серії А.

Про це повідомляє "Телеграф". Таким чином, Довбик забив за "Рому" у третьому матчі поспіль.

На 32-й хвилині поєдинку Анхеліньо навісив у чужий штрафний майданчик, де Довбик, уникнувши офсайда, головою пробив точно в ціль. За підсумками першого тайму "Рома" перемагає з рахунком 1:0.

Додамо, що Артем провів свій перший єврокубковий матч за "Рому". До цього українець зіграв у 5 офіційних іграх у Серії А, відзначившись 2 голами та 1 асистом.

Повний відеоогляд матчу "Рома" — "Атлетік" Більбао буде доступний тут пізніше.

Нагадаємо, влітку 2024 року Довбик міг перейти в іспанський "Атлетіко", але "Рома" запропонувала українцеві вигідніші умови. У результаті форвард збірної України обрав римський клуб. Додамо, що Артем був номінований на звання найкращого гравця сезону у Ла Лізі 2023/24. Нападник минулого сезону став найкращим бомбардиром чемпіонату Іспанії.