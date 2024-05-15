Игрок сезона в Ла Лиге: украинец номинирован на престижную премию

За приз с украинцем поборются игроки "Реала", "Барселоны" и других клубов

Нападающий "Жироны" и сборной Украины, лучший бомбардир испанской Ла Лиги Артем Довбик вошел в число десяти номинантов на премию Игрок сезона-2023/24 в Ла Лиге. Список номинантов появился за десять дней до конца сезона, последний тур намечен на 25 мая.

Перечень игроков опубликовал официальный сайт Ла Лиги. Помимо украинца, претендентами на награду являются: Джуд Беллингем, Винисиус Жуниор (оба — "Реал" Мадрид), Антуан Гризманн ("Атлетико"), Роберт Левандовски ("Барселона"), Алейш Гарсия ("Жирона"), Иско ("Бетис"), Такефуса Кубо ("Реал Сосьедад"), Александер Серлот ("Вильярреал") и Кириан Родригес ("Лас-Пальмас").

Довбик в нынешнем сезоне за Жирону сыграл 37 матчей во всех турнирах, забил 20 голов (все в чемпионате), отдал 9 результативных передач. 26-летний дебютант Примеры возглавляет список бомбардиров, на один гол опережая Беллингема с Серлотом и на три — Левандовски.

Результативная игра украинца помогла "Жироне" подняться на доселе невиданную высоту. Скромный каталонский клуб, ранее никогда не финишировавший выше 10-го места, досрочно обеспечил себе путевку в Лигу чемпионов.

Украинский форвард четырежды в нынешнем сезоне признавался игроком месяца в "Жироне" — в ноябре и декабре 2023 года, а также в январе и марте 2024-го. Также форвард стал лучшим игроком Ла Лиги в декабре.

Нынешний контракт Довбика с "Жироной" рассчитан до 2028 года. Клуб активно работает над новым соглашением для Артема, в котором намерен прописать гарантированную сумму выкупа игрока в размере 100 миллионов. При этом, по имеющейся информации, в настоящий момент клаусула украинского форварда относительно невелика и составляет менее 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Довбик забил "Барселоне" и сделал "Реал" чемпионом Испании.