Оба боксера выпали из ринга: на шоу Бетербиев - Бивол произошел уникальный случай в боксе (видео)

Необычным образом завершился поединок в андеркарде шоу

В субботу, 12 октября, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) проходит большой вечер профессионального бокса, главным событием которого станет бой за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе между российским канадцем Артуром Бетербиевым (20-0, 20 КО) и российским киргизом Дмитрием Биволом (23-0, 12 КО). В андеркарде шоу состоялся занимательный бой.

В шестом раунде поединка Бен Уиттакер — Лиам Кэмерон произошел уникальный момент — британские боксеры выпали за пределы ринга. Об этом сообщает "Телеграф".

После падения Уиттакер повредил ногу. Судьи решили засчитать результат по итогам 5 полных раундов и насчитали ничью раздельным решением — 58-57, 57-58, 58-58.

Напомним, накануне боя Бетербиев — Бивол вспыхнуло сразу несколько скандалов. Во-первых, стало известно, что украинский боксер помогал Артуру готовиться к поединку. Дело в том, что Артура связывают дружеские отношения с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Во вторых, экс-жена Дмитрия рассказала его сопернику обо всех медицинских проблемах бывшего. Кроме того, WBC не хотел организовывать этот бой до окончания войны в Украине, ведь оба боксера формально представляют РФ.