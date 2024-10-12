Обидва боксери випали з рингу: на шоу Бетербієв — Бівол стався унікальний випадок у боксі (відео)

Незвичайно завершився поєдинок в андеркарді шоу

У суботу, 12 жовтня, в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) проходить великий вечір професійного боксу, головною подією якого стане бій за титул абсолютного чемпіона світу в напівважкій вазі між російським канадцем Артуром Бетербієвим (20-0, 20 КО) та російським киргизом Дмитром Біволом (23-0, 12 КО). В андеркарді шоу відбувся цікавий бій.

У шостому раунді поєдинку Бен Віттакер — Ліам Кемерон відбувся унікальний момент — британські боксери випали за межі рингу. Про це повідомляє "Телеграф".

Після падіння Віттакер пошкодив ногу. Судді вирішили зарахувати результат за підсумками 5 повних раундів та нарахували нічию роздільним рішенням – 58-57, 57-58, 58-58.

Нагадаємо, напередодні бою Бетербієв — Бівол спалахнуло одразу кілька скандалів. По-перше, стало відомо, що український боксер допомагав Артуру готуватися до поєдинку. Річ у тому, що Артура пов’язують дружні стосунки з головою Чечні Рамзаном Кадировим. По-друге, ексдружина Дмитра розповіла його супернику про всі медичні проблеми колишнього. Крім того, WBC не хотів організовувати цей бій до закінчення війни в Україні, адже обидва боксери формально представляють РФ.