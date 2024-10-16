Любитель Путіна нарвався на гнів Казахстану (відео)

Тренер невдало пожартував про казахську мову

Міністерство туризму та спорту Казахстану вимагає роз’яснень від місцевої Федерації футболу у зв’язку з поведінкою головного тренера національної команди росіянина Станіслава Черчесова. Про призначення Черчесова на цю посаду стало відомо у червні 2024 року.

Про це повідомляє пресслужба міністерства на своєму офіційному сайті. Росіянин виявив неповагу до казахської мови.

"Міністерство вимагає від Федерації надати офіційні пояснення щодо цього інциденту, а також провести роз’яснювальну роботу з головним тренером національної збірної щодо необхідності поважного ставлення до державної мови", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на пресконференції після гри зі Словенією в Лізі націй (0:1) Черчесов відповів журналісту, який запитував казахською мовою: "Ти по-французьки зараз говориш?". При цьому на представнику ЗМІ була футболка французького ПСЖ.

Зазначимо, Черчесов активно підтримував президента РФ Володимира Путіна, працюючи головним тренером у збірній Росії. Після початку повномасштабного вторгнення путінських військ в Україну тренер вважає за краще мовчати про війну.

Нагадаємо, Міжнародна федерація футболу ФІФА та Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) усунули всі російські клуби та збірні від міжнародних змагань до подальшого повідомлення. У жовтні 2024 року збірна РФ навіть не зуміла знайти суперника.