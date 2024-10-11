Мудрик принес Украине первую победу в Лиге наций (видео)

Сине-желтые в экспериментальном составе добыли нужный результат

В пятницу, 11 октября, сборная Украины сыграла против Грузии в рамках матча 3-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА. Таким образом, Сине-желтые прошли ровно половину турнира.

Поединок, проходивший в Познани (Польша) на одноименном стадионе, завершился со счетом 1:0 в пользу украинцев. Об этом сообщает "Телеграф".

Первый тайм прошел в среднем темпе с небольшим количеством атак. Лучше свои моменты реализовали украинцы. На 35-й минуте поединка Михаил Мудрик сместился с фланга, попутно пройдя троих соперников, и мощно пробил в нижний угол ворот Мамардашвили.

Во втором тайме Сине-желтые сумели отстоять свои ворота сухими и взяли первые три очка в Лиге наций.

Украина – Грузия – 1:0

Гол: Мудрик (35)

Предупреждения: Матвиенко (29), Калюжный (45+5), Конопля (76) – Кашия (11), Двали (39), Кочорашвили (63), Шенгелия (69)

Украина: Трубин, Матвиенко, Таловеров, Забарный, Конопля, Калюжный (Крыськив, 91), Мудрик (Назаренко, 86), Шапаренко, Судаков (Сваток, 91), Гуцуляк (Зубков, 75), Довбик (Яремчук, 75)

Грузия: Мамардашвили, Какабадзе, Двали, Кашия, Лочошвили (Шенгелия, 60), Кочорашвили (Давиташвили, 71), Чакветадзе, Гвелесиани (Зивзиадзе, 82), Китеишвили, Кварацхелия, Микаутадзе

Полный видеообзор матча Украина — Грузия будет доступен здесь немного позднее.

Отметим, уже 14 октября Сине-желтые проведут матч 4-го тура Лиги наций против Чехии. Остальные 2 игры пройдут в рамках ноябрьского сбора национальных команд.

Напомним, сборная Украины выступает в первой группе дивизиона B Лиги наций вместе с командами Грузии, Чехии и Албании. По итогам трех туров украинцы занимают последнее место в квартете. Сначала Албания нанесла Сине-желтым сенсационное поражение со счетом 2:1. Затем подопечные Сергея Реброва умудрились проиграть Чехии (2:3). С расписанием и результатами матчей сборной Украины в 2024 году можно ознакомиться на сайте "Телеграф".