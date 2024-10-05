"Королева": жена Зинченко кардинально сменила имидж (фото)

Мама двух детей сменила образ, вызвав восторг в сети

Жена футболиста сборной Украины и лондонского "Арсенала" Александра Зинченко Влада Седан примерила новый образ. Недавно модель и телеведущую сравнивали с голливудской актрисой.

Соответствующие снимки супруга футболиста опубликовала на своей странице в Instagram. Новый лук Влады фактически изменил ее до неузнаваемости, а пользователи с восторгом восприняли новый образ Седан.

Влада Седан

"Что-то новое", — подписала фото Влада.

"Королева", "Ваши образы – это произведение искусства", "Невероятная", "Тебе очень идет", "Идеальная", — пишут в сети.

Отметим, Александр и Влада поженились в 2020 году. Пара воспитывает двоих дочерей — Еву и Лею.

Александр Зинченко с семьей

Напомним, Зинченко из-за травмы не попал в заявку сборной Украины на октябрьские матчи в Лиге наций УЕФА. К слову, наша команда на старте турнира проиграла Албании (1:2), после чего уступила "Чехии" (2:3). Примечательно, что Сине-желтые после этого поднялись в рейтинге ФИФА. С расписанием и результатами игр нашей команды в 2024 году можно ознакомиться на сайте "Телеграф".