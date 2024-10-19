"Арсенал" - "Шахтер": букмекеры озвучили прогноз на матч Лиги чемпионов

Аналитики не верят в украинский клуб в этом противостоянии

Во вторник, 22 октября, "Шахтер" сыграет с "Арсеналом" в 3 туре основного этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2024/25. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Арсенал" — "Шахтер".

По мнению букмекеров, Горнякам победить в Лондоне поможет только чудо. Об этом сообщает Favbet. Специалисты оценили вероятность победы дончан в 4%, а лондонцев — в 86%.

Прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов "Арсенал" — "Шахтер":

Favbet: (победа "Арсенала" 1,11 — ничья 10,00 — победа "Шахтера" 22,00)

William Hill: (1,10 — 10,00 — 26,00)

Bwin: (1,10 — 11,00 — 23,00)

Матч "Арсенал" — "Шахтер" пройдет в Лондоне (Великобритания) на стадионе "Арсенал". Накануне "Телеграф" сообщал, где смотреть этот поединок в прямом эфире в Украине.

Напомним, в сезоне 2024/25 УЕФА изменил формат всех еврокубков. В плей-офф Лиги чемпионов выйдут 24 из 32 команд. "Шахтер", который получил прямую путевку в ЛЧ, по итогам компьютерной жеребьевки основного этапа также сыграет с "Баварией", "Боруссией" Д, "Янг Бойз", ПСВ, и "Брестом".

По итогам двух туров Лиги чемпионов Горняки набрали всего одно очко. В первом туре ЛЧ дончане не сумели победить "Болонью" (0:0), а во втором — без шансов уступили "Аталанте" (0:3). С расписанием дончан в главном еврокубке можно ознакомиться на сайте "Телеграф".