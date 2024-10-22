"Арсенал" - "Шахтер": онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Горняки сыграют с Канонирами

Во вторник, 22 октября, донецкий "Шахтер" сыграет поединок 3-го тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2024/25 против лондонского "Арсенала". Накануне прояснилась ситуация с "Донбасс Ареной" — домашней ареной Горняков, которая находится в оккупации.

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Арсенал" — "Шахтер". Встреча начнется в 22:00 по киевскому времени.

Матч "Арсенал" — "Шахтер" пройдет в Лондоне (Великобритания) на стадионе "Арсенал". Накануне "Телеграф" сообщал, где смотреть этот поединок в прямом эфире в Украине, а также делился прогнозом на это противостояние.

По итогам двух туров Лиги чемпионов Горняки набрали всего одно очко. В первом туре ЛЧ дончане не сумели победить "Болонью" (0:0), а во втором — без шансов уступили "Аталанте" (0:3). С расписанием дончан в главном еврокубке можно ознакомиться на сайте "Телеграф".

Полный видеообзор матча "Шахтер" — "Аталанта"

Напомним, в кампании 2024/25 УЕФА изменил формат всех еврокубков. В плей-офф Лиги чемпионов выйдут 24 из 32 команд. "Шахтер", который получил прямую путевку в ЛЧ, по итогам компьютерной жеребьевки основного этапа также сыграет с "Баварией", "Боруссией" Д, "Янг Бойз", ПСВ, и "Брестом".