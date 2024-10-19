"Арсенал" — "Шахтер": где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

Украинский клуб попытается набрать очки в игре с английским грандом

Во вторник, 22 октября, донецкий "Шахтер" сыграет выездной поединок 3-го тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2024/25 против лондонского "Арсенала". "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Арсенал" — "Шахтер".

В прямом эфире в Украине матч Горняков против Канониров покажет медиа-сервис Megogo. Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

Матч "Арсенал" — "Шахтер" пройдет в Лондоне (Великобритания) на стадионе "Арсенал", начало встречи — в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, в кампании 2024/25 УЕФА изменил формат всех еврокубков. В плей-офф Лиги чемпионов выйдут 24 из 32 команд. "Шахтер", который получил прямую путевку в ЛЧ, по итогам компьютерной жеребьевки основного этапа также сыграет с "Баварией", "Боруссией" Д, "Янг Бойз", ПСВ, и "Брестом".

По итогам двух туров Лиги чемпионов Горняки набрали всего одно очко. В первом туре ЛЧ дончане не сумели победить "Болонью" (0:0), а во втором — без шансов уступили "Аталанте" (0:3). С расписанием дончан в главном еврокубке можно ознакомиться на сайте "Телеграф".