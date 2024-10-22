Залужного заметили на матче "Арсенал" — "Шахтер" (фото)

На трибунах он был не один

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины, а ныне посол в Великобритании Валерий Залужный посетил футбольный матч "Арсенал" — "Шахтер". Компанию ему составил украинский футболист Михаил Мудрик.

Фотографиями поделился "Спорт UA". Как известно, во вторник, 22 октября, на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне проходит матч третьего раунда основного этапа Лиги чемпионов сезона 2024/25.

Мудрик до 2023 года был частью команды "Шахтера", но позже перешел в лондонский "Челси".

На других фото видно, что возле Залужного также были замечены легенда украинского футбола Андрей Шевченко, а также исполняющий обязанности тренера "Шахтера" Дарио Срна.

После матча генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин подарил Залужному именную футболку.

Как известно, украинский клуб после двух туров в Лиге чемпионов получил одно очко. Его соперник уже успел набрать четыре балла.

Встреча двух команд началась в 22:00 по Киевскому времени. Узнать о ходе матча можно в текстовой трансляции "Телеграфа" по этой ссылке.

Как сообщалось ранее, Залужный посетил выпускную церемонию украинских военных пилотов. На базу британских ВВС в Кренвелле он приехал вместе с заместителем государственного секретаря парламента Великобритании по вооруженным силам Люком Поллардом.