Курьезный гол и удаление: "Динамо" вырвало ничью у "Шахтера" в Класико (видео)

Команды подарили болельщикам настоящее зрелище

В воскресенье, 27 октября, в Киеве состоялся главный матч в отечественном футболе — украинское Класико. "Динамо" и "Шахтер" встретились в рамках центральной игры 11 тура чемпионата Украины сезона 2024/25.

Встреча, проходившая на стадионе имени Лобановского, завершилась со счетом 1:1. Об этом сообщает "Телеграф".

В первом тайме Горняки создали намного больше моментов у ворот киевлян, но голов болельщики в первые 45 минут не увидели. Ближе всех к голу был Александр Зубков, который со средней дистанции угодил в перекладину. Добавим, что хозяева в начале встречи понесли потерю: Денис Попов получил травму задней поверхности бедра.

Уже в дебюте второй половины встречи дончане вышли вперед, буквально запихнув мяч в ворота "динамовцев". Взятие ворот записали на Артема Бондаренко. На 61-й минуте Горняки остались в меньшинстве — Дмитрий Криськив заработал прямую красную карточку. За 3 минуты до окончания встречи Александр Караваев установил окончательный счет в матче.

"Динамо" – "Шахтер" – 1:1

Гол: Караваев, 87 – Бондаренко, 21

Предупреждения: Зубков, 39, Педро Энрике, 58 –ndash; Андриевский, 62

Удаление: Крыськив, 60 (грубая игра)

"Динамо": Бущан – Тымчик, Попов (Биловар, 17), Михавко, Дубинчак – Бражко, Андриевский (Герреро, 65) – Брагару (Волошин, 46), Буяльский, Кабаев – Ванат

"Шахтер": Ризнык – Конопля, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике – Криськив, Судаков (Франьич, 89) – Зубков (Педриньо, 67), Бондаренко (Степаненко, 67), Эгиналду (Марлон Гомес, 89) – Сикан (Траоре, 77)

Полный видеообзор игры "Динамо" — "Шахтер":

Напомним, украинские гранды не блещут на международной арене. Перед отечественным Класико "динамовцы" проиграли "Роме" в Лиге Европы (0:1), а Горняки уступили "Арсеналу" (0:1) в Лиге чемпионов. После трех туров и "Динамо", и "Шахтер" не забивали в текущей еврокампании.