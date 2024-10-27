Курйозний гол та вилучення: "Динамо" вирвало нічию у "Шахтаря" у Класико (відео)

Команди подарували вболівальникам справжнє видовище

У неділю, 27 жовтня, у Києві відбувся головний матч у вітчизняному футболі – українське Класико. "Динамо" та "Шахтар" зустрілися в рамках центральної гри 11 туру чемпіонату України сезону 2024/25.

Зустріч на стадіоні імені Лобановського завершилася з рахунком 1:1. Про це повідомляє "Телеграф".

У першому таймі Гірники створили набагато більше моментів біля воріт киян, але голів уболівальники у перші 45 хвилин не побачили. Найближчим до гола був Олександр Зубков, який із середньої дистанції влучив у поперечину. Додамо, що господарі на початку зустрічі зазнали втрати: Денис Попов отримав травму задньої поверхні стегна.

Вже в дебюті другої половини зустрічі донеччани вийшли вперед, буквально запхавши м’яч у ворота "динамівців". Взяття воріт записали на Артема Бондаренка. На 61-й хвилині Гірники залишилися у меншості – Дмитро Криськів заробив пряму червону картку. За 3 хвилини до закінчення зустрічі Олександр Караваєв встановив остаточний рахунок у матчі.

"Динамо" – "Шахтар" – 1:1

Гол: Караваєв, 87 – Бондаренко, 21

Попередження: Зубков, 39, Педро Енріке, 58 – Андрієвський, 62

Вилучення: Криськів, 60 (груба гра)

"Динамо": Бущан – Тимчик, Попов (Біловар, 17), Михавко, Дубінчак – Бражко, Андрієвський (Герреро, 65) – Брагару (Волошин, 46), Буяльський, Кабаєв – Ванат

"Шахтар": Різник – Конопля, Бондар, Матвієнко, Педро Енріке – Криськів, Судаков (Франьїч, 89) – Зубков (Педріньйо, 67), Бондаренко (Степаненко, 67), Егіналду (Марлон Гомес, 89) – Сікан (Траоре, 77)

Повний відеоогляд гри "Динамо" — "Шахтар":

Нагадаємо, українські гранди не вражають на міжнародній арені. Перед вітчизняним Класико "динамівці" програли "Ромі" у Лізі Європи (0:1), а Гірники поступилися "Арсеналу" (0:1) у Лізі чемпіонів. Після трьох турів і "Динамо", і "Шахтар" не забивали у поточній єврокампанії.