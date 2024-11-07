"Динамо" - "Ференцварош": онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Бело-синие сыграют с венгерским коллективом

В четверг, 7 ноября, киевское "Динамо" сыграет с "Ференцварошем" в рамках матча 4-го тура основного этапа Лиги Европы УЕФА сезона 2024/25. Накануне украинский клуб добыл первую победу в текущей еврокампании.

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Динамо" — "Ференцварош". Начало встречи — в 22:00 по киевскому времени.

"Динамо" — "Ференцварош" — начало в 22:00 (обновляется)

Киевляне до сих пор не брали очки в еврокубке, более того, "динамовцы" даже не забивали. Победа над "Ференцварошем", который также не блещет результатами в ЛЕ, вполне достижимая задача для команды Александра Шовковского.

Матч "Динамо" — "Ференцварош" пройдет в Гамбурге (Германия) на "Фолькспаркштадионе". Накануне "Телеграф" сообщал, где и когда смотреть эту игру в прямом эфире в Украине, а также делился прогнозом на это противостояние.

Напомним, по итогам трех туров Лиги Европы "Динамо" не набрало ни единого очка. В первой игре Бело-синие без шансов уступили "Лацио" (0:3), после чего киевляне проиграли "Хоффенхайму" (0:2). В последнем поединке Бело-синие уступили "Роме" (0:1).

Полный видеообзор матча "Рома" — "Динамо"

Отметим, УЕФА изменил формат еврокубков, в частности Лиги Европы. По итогам компьютерной жеребьевки "динамовцы" также сыграют с "Реал Сосьедадом", "Викторией" Пльзень, "Галатасараем" и РФШ.