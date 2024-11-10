"В США хуже, чем в России": сын российского олигарха вновь стал посмешищем

Российский тренер и функционер часто делает абсурдные заявления

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), главный тренер СКА и сын российского олигарха Бориса Ротенберга Роман прокомментировал отъезд молодых российских хоккеистов за океан. К слов, наставник питерского клуба славится своими абсурдными заявлениями.

Соответствующий комментарий Ротенберга приводит "Матч ТВ". Роман не понимает, почему российская молодежь хочет выступать в США или Канаде, ведь, по его словам, в России лучшие условия, чем там.

"Когда молодой парень надевает свитер сборной России, то в одну секунду забывает про эту американскую западную пропаганду. Он чувствует, что у него есть поддержка, что он может играть и развиваться в России.

И не надо от нас никуда уезжать! Мы ведем борьбу с тем, что наших игроков переманивают дяди Джоны к себе, в США и Канаду, где хуже условия, чем сейчас в России. У нас замечательные условия в Москве, Санкт‑Петербурге, Новосибирске, Казани, Ярославле и многих других городах. Строятся новые комплексы", — заявил Ротенберг.

В сети лишь посмеялись над словами Ротенберга.

Ранее Ротенберг стал посмешищем в сети, заявив, что его не отметили в лиге Путина из-за дискриминации по национальному признаку. К слову, недавно глава Кремля зашел в гости к команде Романа.