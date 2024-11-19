Сборная Украины обыграла Албанию в Лиге наций благодаря двум быстрым голам (видео)

Сине-желтые добыли важнейшую победу

Во вторник, 19 ноября, сборная Украины провела важный поединок против Албании в Лиге наций УЕФА. В этой встрече Сине-желтых устраивала только победа.

Поединок, проходивший в Тиране на "Эйр Албания Стэдиум", завершился со счетом 2:1 в пользу Украины. Об этом сообщает "Телеграф".

Сине-желтые обеспечили себе солидный гандикап уже в дебюте первого тайма. На 5-й минуте Александр Зинченко ударом с лету поразил ворота хозяева, а еще через 5 минут Роман Яремчук на дальней штанге замкнул передачу Ефима Конопли.

Во втором тайме украинцы отдали мяч сопернику, из-за чего албанцы атаковали значительно чаще. На 75-й минуте хозяева сократили отставание в счете — Недим Байрами реализовал пенальти. Тем не менее украинцы довели игру до победы.

Албания – Украина – 1:2

Голы: Байрами, 75, пен – Зинченко, 5, Яремчук, 10

Предупреждение: Байрами, 68, Митай, 79 , Туци, 80 – Довбик, 79

Албания: Стракоша – Балью, Айети, Исмайли, Митай – Аслани, Рамадани (Тути, 76), Лечи (Сефери, 90) – Асани (Байрами, 46), Даку (Узуни, 46), Мучи (Ходжа, 51)

Украина: Трубин – Конопля (Сыч, 81), Забарный, Матвиенко, Миколенко – Калюжный, Зинченко (Шапаренко, 69) – Гуцуляк (Назаренко, 86), Судаков, Мудрик (Таловеров, 86) – Яремчук (Довбик, 76)

Полный видеообзор матча Албания — Украина:

Напомним, сборная Украины выступала в первой группе дивизиона B Лиги наций вместе с командами Грузии, Чехии и Албании. В параллельной игре Чехия обыграла Грузию. По итогам шести туров украинцы заняли второе место в квартете. Это означает, что Сине-желтых ожидает стыковой матч за право сыграть в Лиге А.

Отметим, в первом туре Албания обыграла Сине-желтых со счетом 2:1. Затем подопечные Сергея Реброва умудрились проиграть Чехии (2:3). В 3-м туре наша команда добыла победу над Грузией (1:0), а в 4-м — сыграла вничью с чехами (1:1). В 5-м туре украинцы не сумели обыграть Грузию (1:1).