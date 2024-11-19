"Шикарная": жена футболиста сборной Украины устроила сладкую фотосессию в день рождения

Девушка ярко отпраздновала день рождение

Жена украинского футболиста американского "Коламбус Крю" Евгения Чеберко Дарина отпраздновала 28-летие. Для этого девушка устроила горячую фотосессию, в конце которой она полакомилась праздничным тортом.

Соответствующий пост супруга центрального защитника опубликовала на своей странице в Instagram. Для съемок девушка нарядилась в белую шубку, дополнив образ колготками и черными туфлями на каблуке.

"Счастливого, счастливого чего-то. Свет, камера, мотор! Сегодня мой день рождения", — написала Дарина.

Дарина Чеберко

Отметим, Дарина вместе с мужем перебралась в США, где тот играет в МЛС. В текущем сезоне Евгений сыграл в 32 матчах за "Коламбус", в которых отметился 1 ассистом. К слову, на счету центрбека одна игра в составе сборной Украины — Чеберко в октябре 2020 года сыграл 45 минут в товарищеском поединке против Франции (1:7).

Напомним, сборная Украины выступает в первой группе дивизиона B Лиги наций вместе с командами Грузии, Чехии и Албании. По итогам 5 туров украинцы занимают последнее место в квартете. В случае ничьей или поражения украинцы вылетят в дивизион С.

В первом туре Албания обыграла Сине-желтых со счетом 2:1. Затем подопечные Сергея Реброва умудрились проиграть Чехии (2:3). В 3-м туре наша команда добыла победу над Грузией (1:0), а в 4-м — сыграла вничью с чехами (1:1). В 5-м туре украинцы не сумели обыграть Грузию (1:1).